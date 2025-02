» Seu boné é vermelho, azul ou verde-amarelo? Quando a besteira se disfarça de política

➡️ ESTE TEXTO NÃO REFLETE, NECESSARIAMENTE, A OPINIÃO DO JORNAL JANGADEIRO.

Qual a cor do seu boné? A pergunta pode ser capciosa e até paradoxal. É que aqui no Brasil, na guerra dos bonés entre governistas e oposição no Congresso Nacional, o azul foi adotado pelo petismo, que deixou o vermelho de lado para mostrar que é contra Donald Trump, que usa boné dessa cor e é ídolo do bolsonarismo. Em resposta, os bolsonaristas sacaram o verde-amarelo de sempre, já que não podiam usar o vermelho do presidente americano, para não serem confundidos com os lulistas.

Parece confuso e até ridículo? Pois é isso mesmo. A lógica é rasa e a coisa é constrangedora. Graças à polarização entre os populismos de direita e de esquerda, o boné virou sinônimo de uma guerra ideológica em que autoridades de boné na cabeça enriquecem à custa do dinheiro público.

E o pior é que a besteira, uma vez iniciada no centro político nacional, contaminada por uma besteira do exterior, mobiliza lideranças políticas em busca de likes nas redes sociais, enquanto os brasileiros comuns seguem assolados por impostos, insegurança e serviços públicos de baixa qualidade. Debate sério sobre como reduzir essa carga e melhorar esses serviços não existe.

Sou do tempo em que a palavra boné, além de definir o objeto que cobre a cabeça e que servia, eventualmente, para a divulgação de marcas, podia também ser utilizada com outro sentido na expressão “pedir o boné”, que significava pedir demissão do emprego. Assim: “Não aguento mais, vou pedir o boné”. Ou para reforçar a ameaça do patrão: “Tá achando ruim? Então pede o boné!”. Como dizia Cícero, muito antes da invenção do boné: “Oh, tempos! Oh, costumes!” Hoje, quem pede o boné, pelo menos na política, não vai embora e fica exatamente onde está, para que tudo continue do mesmíssimo jeito.

Não esqueça: os bonés que adornam as ilustres cabeças das nossas lideranças políticas em atos de autopromoção são invariavelmente adquiridos com dinheiro do imposto suado que você paga.

Wanderley Filho