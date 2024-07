Aquecimento global vai tornar Brasil inabitável em 50 anos

Altas temperaturas, ondas de calor extremo e inundações são alguns dos efeitos do aquecimento global. Essas condições climáticas vão tornar o Brasil inabitável em 50 anos, aponta relatório da Nasa (Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) O relatório foi baseado em dados de satélite.

A Nasa afirma que o planeta está 1,5 graus mais quente e que regiões como Brasil, China, Sul da Ásia e Golfo Pérsico são as mais afetadas pelos gases do efeito estufa.

O estudo ainda indica que cidades costeiras, como Rio de Janeiro e Miami, nos Estados Unidos, estão em risco de inundação devido ao aumento do nível do mar causado pelo derretimento das geleiras polares.

A umidade do ar também é um fator de risco para a vida humana, pois em altos índices podem causar efeitos térmicos cujo corpo humano não suporta. Segundo estudo realizado por Colin Raymond, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, o resfriamento do corpo humano acontece a partir da transpiração do suor. Com o aumento da temperatura e a umidade elevada, essa combinação pode ser fatal por causar aquecimento no corpo.

A pesquisa projeta que o corpo consegue suar com 45º C de temperatura e até 20% de umidade do ar. Porém, com o termômetro na mesma marca e índice de umidade acima de 40%, a sensação térmica pode ultrapassar 71°C e ser letal.

