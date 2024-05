Apresentador do SBT adota cachorro que o abraçou em reportagem na tragédia do Rio Grande do Sul - TV Jangadeiro

O apresentador do programa ‘Chega Mais’, Paulo Mathias, viralizou recentemente na web durante a cobertura da tragédia no Rio Grande do Sul, quando foi surpreendido por um cachorrinho que abraçou sua perna em uma entrada ao vivo para o SBT e após ficar comovido, resolveu adotá-lo. No primeiro momento, o jornalista informou que o pet tinha um tutor, porém a situação tomou outro rumo. “Eu tinha dito pra vocês que ele tinha um tutor. No meio do caminho, o tutor dele entrou na lista dos desaparecidos. Então eu queria dizer pra vocês que ele está vindo pra São Paulo e na segunda-feira a gente vai apresentar ele pra vocês”, disse Paulo em outra entrada ao vivo da emissora de Silvio Santos.

Além disso, o comunicador falou sobre o que é necessário para adoção. “Já conseguimos transportar ele de São Leopoldo para Porto Alegre, agora ele está num hotelzinho em Porto Alegre e agora a gente está num desafio logístico”., contou. “Só pra vocês entenderem, ele não tinha vacina nenhuma, ontem ele tomou duas”. E acrescentou: “E o aeroporto só permite que o cachorro voe com um certificado de vacinação de 30 dias”, finalizou.