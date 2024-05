Menino do meme "que foi, mulher?" realiza exames para cirurgia

Após viralizar na internet na semana passada, o pequeno José Eduardo Santos Lima, conhecido como ‘Duduzinho’, de 4 anos, conseguiu arrecadar o dinheiro necessário para iniciar sua cirurgia de correção do crescimento das amígdalas e adenóides.

Graças ao seu bom humor nato de um cearense e à solidariedade das pessoas, a vaquinha superou a meta inicial de R$10 mil, alcançando quase R$39 mil.

A família compartilhou nesta sexta-feira (24) nas redes sociais que Duduzinho iniciou o processo para realizar a cirurgia. Em Itapajé, cidade vizinha de Irauçuba, onde o pequeno mora, Dudu realizou exames de sangue e um eletrocardiograma para avaliação médica.

No vídeo que repercutiu, Duduzinho está interagindo com sua prima Natali Torres, do Rio de Janeiro, que passa férias no estado. Ao perceber que a familiar havia sido picada por um mosquito, ele perguntou: “Que foi, mulher? O que foi que te mordeu?”. O vídeo já conta com quase 32 milhões de visualizações e comentários de famosos, e a frase virou meme.

Em entrevista ao Jornal Jangadeiro, Natali contou que os próximos passos são encaminhar os resultados dos exames para a clínica que realizará a cirurgia de Dudu. “A clínica queria marcar a cirurgia para a terça-feira da próxima semana, mas optamos por aguardar para que ele se alimente melhor e aumente seu peso”, disse a prima.

Segundo Natali, a expectativa é que, pela urgência, a cirurgia ocorra no final de maio ou início de junho.

Natali também informou que o restante do dinheiro da vaquinha será utilizado no pós-operatório, incluindo medicações e alimentação especial, além do tratamento de outros problemas de saúde. Além disso, a família planeja doar parte do dinheiro para ajudar outras duas pessoas que também enfrentam problemas de saúde.

Na terça-feira (21), Duduzinho visitou Fortaleza pela primeira vez e passeou pelo shopping da capital. “Ele aproveitou e curtiu bastante. Ele amou!”, comentou a prima. Em seu perfil no Instagram, o cearense já possui mais de 1,5 milhões de seguidores.