Após troca na SSPDS, Elmano anuncia saída de mais oito secretários do Governo - TV Jangadeiro

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou nesta segunda-feira (25) a troca de oito secretários do Governo do Estado. Pela manhã, o chefe do executivo havia confirmado a troca no comando da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS). Ao todo, já são dez secretarias com novos gestores.

“Informo aos cearenses as demais mudanças no Governo do Estado neste momento”, publicou Elmano no início desta noite. Anteriormente, já havia sido anunciada a mudança no comando da Secretaria de Articulação Política, com a entrada de Augusta Brito em substituição a Valdemir Catanho.

VEJA AS MUDANÇAS

Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG)

Assume como titular Alexandre Cialdini, em substituição a Sandra Machado.

Secretaria da Infraestrutura (SEINFRA)

Assume como titular Hélio Winston, em substituição a Antônio Nei.

Secretaria da Cultura (SECULT)

Assume Gecíola Fonseca Torres, atual Secretária Executiva de Planejamento e Gestão Interna, em substituição a Luisa Cela.

Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE)

Assume Fábio Feijó, em substituição a Hélio Winston.

Superintendência de Obras Públicas (SOP)

Assume José Valdeci Rebouças, em substituição a Quintino Vieira.

Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice)

Assume Francisco Barbosa, em substituição a José Valdeci Rebouças.

CearaPar

Assume como Diretora-presidente, Carolina Monteiro, em substituição a Carlos Eduardo S. Marino.

CearaPrev

Assume Adriano Pinheiro, em substituição a José Juarez.