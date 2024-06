Após ser socorrido de helicóptero por passar mal, médicos revelam diagnóstico de Luan Santana - TV Jangadeiro

O cantor assustou os fãs após cancelar sua apresentação em Divinópolis, em Minas Gerais, no último sábado (1°/6). A assessoria de imprensa do artista confirmou que o problema médico do sertanejo era um virose. Com a descoberta, a equipe do sertanejo já prepara o retorno dele aos palcos, ainda nesta semana.

A volta será na próxima quinta-feira (6/6) em Catanduva, interior de São Paulo. Na sexta-feira (7/6), Luan se apresenta no rodeio de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. O cantor também se apresenta em Americana, no interior paulista, no próximo sábado (8/6). Pouco antes de subir ao palco no último sábado, o artista passou por um mal estar e precisou ser levado de helicóptero para o hospital Albert Einstein, em São Paulo. Após passar por exames, o sertanejo voltou para sua casa onde ficou de repouso pelo restante do final de semana.