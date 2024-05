Após quase morrer afogado, Carlinhos Maia revela que foi salvo ao ouvir a "voz de Deus" - TV Jangadeiro

O influenciador revelou que quase se afogou ao pular de um barco em movimento após beber demais. Carlinhos relatou que, ao exagerar na bebida, achou que era uma boa ideia se jogar da embarcação. No entanto, ao parar um instante dentro d’água por ter passado mal por conta de refluxo, não percebeu que o barco se afastou e quase acabou se afogando no processo.“Eu não sou de beber, aí tomei umas margueritas em um lugar que eu sempre venho, tô com amigos e com o Lucas (…) Eu tô no meio do rio São Francisco e eu pulei com o barco em movimento. Eu nunca fiz isso na vida, só que aí, eu esqueci que ele tava em movimento e eu tenho refluxo (parou por um instante). Quando eu fui botar a mão para subir no barco, ele se distanciou de mim. Eu fui para longe, aí eu comecei a me afogar”, detalhou.

O famoso contou ainda que uma intervenção divina o fez boiar na água enquanto aguardava o resgate: “Por uma questão de segundos, o amigo de vocês poderia não estar aqui. Quando eu tava no meio d’água, o Lucas começou a gritar ‘volta, volta, volta’, mas a correnteza daqui é muito forte. Aí, teve um momento que eu disse assim na minha cabeça ‘vou morrer’. Eu olhei pro céu e sabe uma voz que vem assim? Ela disse: ‘psiu, boia’, nessa tranquilidade (…) Quem é? É Deus, pô”.