Após o falecimento do filho, equipe de Zé Vaqueiro anuncia o cancelamentos dos shows do cantor - TV Jangadeiro

Após o falecimento do filho do casal, Zé Vaqueiro e Ingra Soares, no começo da semana, a equipe do artista anunciou o cancelamento de alguns dos próximos shows de julho do artista, em respeito ao momento de luto dos familiares e amigos. O pequeno passou todo o tempo de vida no hospital. Ele nasceu com a Síndrome de Patau e chegou a passar um dia em casa, mas retornou no dia seguinte, após uma parada cardíaca. O cantor, que já estava focado na família desde a perda, vai permanecer mais uma semana ao lado dos que mais ama. Os shows cancelados ocorreriam em Malhada de Pedras (BA) e nas cidades de Novo Alegre (TO), Araguaracema (TO), Barreira do Campo (PA) e Pedro Afonso (TO).

“Em virtude do falecimento de seu filho, Arthur, o cantor Zé Vaqueiro irá se ausentar até o próximo dia 17/07/2024, para ficar ao lado da família neste momento de imensa dor.

Seguem os shows que serão cancelados:

– 11/07 – Malhada de Pedras/BA

– ⁠12/07 – Novo Alegre/TO

– ⁠13/07 – Araguaracema/TO

– ⁠13/07 – Barreira do Campo, (Santana do Araguaia)/PA

– ⁠14/07 – Pedro Afonso/TO

Agradecemos a compreensão de todos e também o carinho que a família tem recebido.” escreu a equipe do artista.