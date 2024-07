Após Boulos em São Paulo, Lula deve prestigiar somente convenção de Evandro Leitão - TV Jangadeiro

Após participar de convenções em São Paulo e São Bernardo do Campo para oficializar as candidaturas de Guilherme Boulos (PSOL) e Luiz Fernando (PT), respectivamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve vir ao Ceará para lançar a candidatura de Evandro Leitão à Prefeitura de Fortaleza, pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

Segundo informações do Jornal O Globo, além da capital cearense, o petista não deve comparecer a outros eventos do tipo, embora a legenda possua postulantes e aliados em outros municípios.

A provável vinda de Lula para a convenção de Evandro Leitão, marcada para o último dia do prazo legal, 5 de agosto, reforça a declaração da presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann, de que Fortaleza é a prioridade do PT para as eleições municipais deste ano.

“Nós, infelizmente, em 2020, não elegemos nenhum prefeito ou prefeita em nenhuma capital do país. Eu acho que este ano vamos mudar esse quadro. A tendência é que tenhamos uma performance melhor, e, obviamente, Fortaleza é uma das nossas grandes prioridades”, destacou durante sua visita à capital neste mês.

No entanto, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) tenta evitar a presença de Lula na convenção de Fortaleza. Embora as siglas tenham rompido a aliança política no estado, elas ainda mantêm uma relação saudável a nível nacional.

A legenda, que busca a reeleição do prefeito José Sarto, vê a aparição de Lula como “um golpe”. Fontes próximas ao deputado federal e presidente nacional do PDT, André Figueiredo, confirmaram a informação à equipe de jornalismo da Jangadeiro.

Ao mesmo tempo, petistas pressionam a presença de Lula na convenção de Evandro Leitão, especialmente após o candidato aparecer em quarto lugar nas intenções de voto nas pesquisas eleitorais. Nos bastidores, acredita-se que Lula pode impulsionar a campanha de Evandro Leitão.