Após 22 dias internada, Fabiana Justus desabafa sobre luta contra o câncer - TV Jangadeiro

Fabiana Justus contou em suas redes sociais na última segunda-feira (8/4) como tem sido o tratamento contra a leucemia mieloide aguda após o transplante de medula óssea, feito no final de março. “22 dias internada. Dos mais desafiadores e difíceis da minha vida. Mas dos mais necessários! Em busca da minha vida de volta ao lado dos meus maiores tesouros… a minha família”, informou. A filha de Roberto Justus disse ainda, que não tem usado muito as redes sociais e agradeceu o apoio que tem recebido dos seguidores. “Não consigo ficar muito no celular porque passo mal, mas vim dar um oi e dizer que seguimos aqui, rumo à cura! Obrigada pelo carinho e amor de sempre!”, disse.

Fabiana tem publicado a evolução no tratamento de leucemia mieloide aguda da qual está realizando. Ela passou 34 dias internada depois da descoberta do câncer, em janeiro, no Hospital Israelita Albert Einstein. A influenciadora também publicou uma pintura abraçada com seu filho mais novo, Luigi, de 7 meses.