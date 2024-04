Após 15 anos Eliana deixa SBT: "Nova fase". - TV Jangadeiro

Após quase 15 anos no SBT, a apresentadora anunciou na tarde da última segunda-feira (1º/4), o encerramento de seu contrato com a emissora. Em comunicado enviado à imprensa, Eliana informou que a decisão foi tomada de forma mútua e amigável entre ela e a diretoria da televisão. A artista encerrará sua trajetória no SBT ainda este ano, mais precisamente em junho.

“São Paulo, 01/04/2024 – O SBT, sua diretoria e a Eliana anunciam hoje, de forma mútua e amigável, a decisão da apresentadora de encerrar a sua sólida e bem sucedida parceria profissional com o canal em junho de 2024. Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD. Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela” informou o comunicado.