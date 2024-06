Apesar de previsão de seca para 2024, quadra chuvosa fica 25% acima da média no Ceará - TV Jangadeiro

Indo contra o prognóstico inicial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que indicava chance de seca no Ceará em 2024, o período chuvoso do estado encerrou com 764,4 milímetros de chuvas, 25,5% superior à média esperada de 609,2 mm.

Os dados foram analisados nesta quarta-feira (5) no próprio site da Funceme. O resultado de 2024 é o melhor desde 2009, quando o estado teve 966,7 mm de chuva no mesmo período, entre fevereiro e maio.

Realizando uma análise mensal da quadra chuvosa, observa-se que março foi o mês mais chuvoso, com 233,33 mm de precipitação, superando a média histórica do mês, que é de 206 mm. Já fevereiro surpreendeu: a previsão era de 121,3 mm, mas o mês totalizou 230,7 mm, excedendo as expectativas em 90,2%. Por outro lado, maio, que normalmente recebe 90,7 mm, fechou com apenas 74,6 mm, ficando abaixo da média.

As chuvas foram mais intensas no Litoral de Fortaleza, onde a média é de 827 mm e o observado foi 1.253,2 mm.

Os resultados contrariam as declarações do presidente da Funceme, Eduardo Sávio, no final de 2023. “Não há mais dúvidas, teremos uma seca no ano que vem. A Funceme foi a primeira instituição a alertar sobre isso há um bom tempo e agora provamos que não há possibilidade de termos uma boa quadra chuvosa com o cenário que temos hoje. Será impossível termos um bom aporte e deveremos trabalhar nisso, colocando em prática nossos aprendizados obtidos nos anos de seca”, avaliou.

AÇUDES NO CEARÁ

As chuvas influenciaram também no volume dos açudes cearenses. Nesta quarta-feira, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) marcou volume total de 10.538,1 hm³, atingindo 56,9% do volume do somatório dos 157 açudes do Ceará monitorados.

Segundo os dados, 46 açudes estão atualmente sangrando e apenas 20 estão com menos de 30% de volume.