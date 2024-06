Aos 50 anos, Ximbinha mostra resultado de harmonização facial - TV Jangadeiro

O artista deixou fãs e seguidores impressionados ao mostrar o resultado de uma transformação radical em seu visual. O ex-líder da Banda Calypso submeteu-se a diversos procedimentos estéticos no rosto e compartilhou o antes e o depois.Entre as intervenções realizadas, destacam-se a lipoescultura facial, lipo cervical, lipo enxertia e o procedimento conhecido como “Ruga do 11”. Além disso, o músico também realizou ajustes no dorso do nariz, reinjetando uma pequena quantidade de gordura para aprimorar a aparência.

A transformação foi compartilhada pelo próprio Ximbinha em suas redes sociais, em uma publicação conjunta com o profissional responsável pelo procedimento, Eduardo Macedo Borges. “Um antes e depois de muita gratidão, aos grandes profissionais que estão ao meu lado!! Satisfação que não tem preço!! Um agradecimento mais que especial ao @dreduardoborges por seu grande profissionalismo, cuidado e carinho em cada passo dessa transformação. Adorei o resultado!! Você é fera ”, escreveu o famoso.