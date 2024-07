Aos 5 anos, filha de Maíra Cardi irá vender bolos para aprender a lidar com seu próprio dinheiro - TV Jangadeiro

No último fim de semana, a influencer Maíra Cardi revelou em suas redes sociais que a filha Sophia, de 5 anos, vai passar a vender bolos no condomínio onde mora para ganhar o próprio dinheiro. A ideia veio do marido, o influenciador Thiago Nigro, logo após a polêmica da pequena ter falado que o celular do cozinheiro da casa do pai, Arthur Aguiar, era “de pobre”.

“Thiago faz brincadeiras de merecimento de trabalho com Sophia. Eles fizeram um acordo, ela ganhou dinheiro e agora vão ao mercado comprar ingredientes para fazer bolo. Ele vai ensiná-la a vender e ganhar dinheiro. Amanhã ela vai vender bolos saudáveis aqui no condomínio”, explicou Maíra. No mesmo vídeo ela ainda compartilhou que seu marido pediu dinheiro emprestado para a chef da família, já que ele só anda com cartão. “Tenho, mas nunca pensei em emprestar dinheiro para o Primo Rico”, brincou a profissional com Thiago.