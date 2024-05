Aos 39 anos, Simone Mendes revela qual é o maior sonho de sua carreira - TV Jangadeiro

A artista participou da gravação do novo DVD da cantora Yasmin Santos na noite da última terça-feira (14/2). As duas gravaram juntas uma música que será lançada em breve. Mas antes de subir ao palco, a coleguinha conversou o jornalista Léo Dias e revelou que seu maior sonho como cantora. A cantora revelou que ganhar um Grammy é o que ela mais almeja realizar em sua trajetória profissional. “Olha, não dá para parar de sonhar. Eu acho que quando nós paramos de sonhar, a gente para de viver e de produzir e seguir alcançando topos ao longo da carreira. Se for da vontade de Deus, eu desejo um dia ganhar um Grammy”, revelou.

“Eu creio na vitória e é preciso crer pois sei que Deus promete e cumpre. Se Ele me abençoar está bom, mas se não for agora, tá bom demais também. Eu sou muito grata por todas as bênçãos”, completou a cantora. Simone também falou sobre a música que gravou com a cantora Yasmin Santos. “Essa música é muito especial, ela já tinha sido pré-selecionada para o meu DVD, mas pensei em deixar para um próximo. Daí quando a Yasmin me mandou e eu ouvi de novo, eu entendi que a música estava realmente batendo na minha porta e que eu tinha de gravar logo ela”, disse.“O DVD dela está lindo e a Yasmin tem uma voz incrível. Ela merece muito. É uma menina doce e uma artista de muito talento. Foi um presente muito especial gravar com ela”, acrescentou a esposa de Kaká Diniz.