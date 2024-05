Ao lembrar crise antes de traição, Gracyanne chora e diz que Belo lhe "mostrou o amor" - TV Jangadeiro

Durante o PodCats, de Camila Loures e Lucas Guimarães, Gracyanne Barbosa se emocionou ao relembrar a crise em seu casamento com Belo antes de seu envolvimento com o personal trainer Gilson de Oliveira. A musa fitness não segurou as lágrimas ao contar como a relação esfriou e admitiu ter uma parte de responsabilidade nisso. A famosa pontuou as diferenças com Belo na forma como lidam com o relacionamento e disse ter conhecido o amor durante o tempo em que esteve com o pagodeiro.

“No ano passado, a gente enfrentou uma crise muito grande. A gente estava há muito tempo juntos, a gente era o casal que nunca brigava, que tinha um amor que eu nunca imaginei que pudesse viver. Belo é uma pessoa romântica, amorosa, ele sempre idealizou, já eu, não, eu meio que fui jogada na vida, mudei para o Rio com 15 anos, fiz muitas coisas sozinha, não é que eu quis ser forte, quis ser sozinha, eu precisei. Conheci Belo muito jovem, mas quando a gente se reencontrou, logo começamos a namorar e casamos, eu nem sabia que eu podia amar tanto e aprender com uma pessoa sobre amor”, disse.

Gra, atribuiu o esfriamento da relação à rotina de trabalho e refletiu que errou ao se manter em silêncio ao ver o agora ex-marido se afastar. Ela avaliou que sempre levou a vida desta forma e enxergava em sua postura mais contida uma forma de fazê-lo notar os rumores que tudo estava tomando, o que não aconteceu, já que o esfriamento do envolvimento se deu pelas duas partes.“No ano passado, a gente acabou se afastando por conta de muito trabalho, ele está em uma fase muito boa de trabalho e a gente foi se afastando. Sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, que faço e aconteço sozinha, então quando eu vi que ele estava se afastando – não por falta de amor, a relação vai se desgastando mesmo – fui ficando quieta, eu errei em não demonstrar o que precisava”, refletiu.