André Fernandes ironiza Patrulha da Diversidade de Fortaleza

O pré-candidato André Fernandes (PL) criticou uma política pública criada pela Prefeitura de Fortaleza e divulgada na última semana. A Patrulha da Diversidade é uma iniciativa voltada para o acolhimento e encaminhamento das vítimas de violências LGBTFóbicas. Em tom irônico, Fernandes afirmou que as pessoas não precisam mais temer andar na cidade “porque Fortaleza tem lindas viaturas LGBT”.

Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta semana, André cita ainda que, agora, “o prefeito resolveu o problema”. E finaliza o vídeo utilizando um tipo de “gemido”, simulando o som da sirene das novas viaturas. Nos comentários, o deputado federal também declara: “a segurança deve ser para todos! Todos pagam impostos iguais!”.

ENTENDA A PATRULHA DA DIVERSIDADE

No Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, a Prefeitura de Fortaleza anunciou um pacote de ações para garantir os direitos da população LGBTQIAPN+. Esse pacote inclui iniciativas nas áreas de educação, segurança, capacitação e saúde, desenvolvidas em parceria com órgãos municipais e a sociedade civil. Entre os destaques está a criação da Patrulha da Diversidade, uma nova política pública que atuará no acolhimento das vítimas de violências LGBTFóbicas.

A Patrulha da Diversidade conta com uma viatura com identidade visual específica e agentes capacitados, com foco na legislação e direitos da população LGBTQI+.

A proposta é que a viatura atue para garantir os direitos dessa comunidade, realizando abordagens e encaminhamentos para o Centro de Referência Janaina Dutra e para a Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual.

Conforme os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, o Ceará é o estado mais violento para pessoas LGBT+. Com o registro de 32 mortes, o estado lidera o ranking nacional de LGBTfobia.

(Vídeo: Reprodução)