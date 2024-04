"André Fernandes é o futuro de Fortaleza e vai interromper esse sistema de coronéis", diz Bolsonaro - TV Jangadeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro está no Ceará para oficializar a pré-candidatura do deputado federal André Fernandes à Prefeitura de Fortaleza pelo Partido Liberal (PL).

O político foi recebido no Aeroporto Internacional de Fortaleza com uma moto carreata que seguiu até o Ginásio Paulo Sarasate, no bairro Dionísio Torres, onde ocorreu a solenidade.

O ex-mandatário iniciou e finalizou o discurso de apoio imitando a vaia cearense. Durante a fala, Bolsonaro comparou o cenário político do município ao coronelismo, sistema onde os coronéis exerciam controle eleitoral através de práticas impositivas.

“O futuro de Fortaleza é o nosso pré-candidato André Fernandes. Um jovem que teve a coragem de se lançar para mudar um sistema harmônico que sempre imperou por aqui. O poder é trocado entre famílias e amigos. O que menos interessa para eles é o destino do seu povo”, afirmou.

André Fernandes foi apresentado como o candidato “bolsonarista, patriota, cristão, conservador”. O pré-candidato criticou a infraestrutura do município e a sucessão entre ex-prefeitos de centro-esquerda.

“Fortaleza é como um livro de matemática, em qualquer página que você abrir, vai ter um problema para resolver. O principal problema é que a política envelheceu nas mãos dos mesmos cães podres, rodeados de babões que só pensam em roubar, destruir e colocar seus aliados. Para o desespero do lado de lá, eu comecei com 2 pontos, estou com 15 e vou vencer. Fortaleza precisa de alguém com coragem para enfrentar os coroneis”, comentou.

A cerimônia contou com a presença do Diretório Estadual da sigla, dos senadores Magno Malta e Marcos Rogério, e dos deputados federais Gustavo Gayer e Nikolas Ferreira.

O parlamentar está confiante na vitória de André Fernandes. “Se Fortaleza nunca teve um prefeito de direita, terá pela primeira vez e será o André Fernandes. Esse cara vai enfrentar muita coisa. Ore pela vida dele”, garantiu Nikolas.

Bolsonaro também cumpre agenda em Caucaia, onde deve jantar numa pizzaria. A visita tem o objetivo de fortalecer a pré-candidatura do Coronel Aginaldo, esposo da deputada federal Carla Zambelli.