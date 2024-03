Anderson Leonardo passa por novo procedimento contra o câncer inguinal - TV Jangadeiro

O cantor Anderson Leonardo do grupo Molejo, está internado desde o dia 27 de fevereiro, no Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, em tratamento contra um câncer inguinal. Nesta segunda-feira (18/), a assessoria do artista emitiu um novo boletim sobre a sua luta, informando que ele passou por uma cirurgia.

Segundo a equipe do cantor, ele fez um procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico, que tem o objetivo de conter a dor na região pélvica na última quarta-feira (13). Este procedimento foi bem sucedido e em breve, Andersson passará por uma avaliação médica para descobrir se vai receber alta do hospital. O diagnóstico de câncer do artista foi revelado em outubro de 2022 e apesar de uma breve declaração de cura dois meses depois, em maio de 2023, ele teve que retomar o tratamento.