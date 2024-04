Ana Castela e Gustavo Mioto são vistos aos beijos em after de DVD - TV Jangadeiro

“Herança Boiadeira”, novo DVD de Ana Castela foi gravado na última segunda-feira (08/04) em Londrina, interior do Paraná e rendeu uma grande festa após o fim dos trabalhos, a qual ficou marcada pelo reencontro da artista com com seu ex, Gustavo Mioto, que estava entre os convidados. Algumas fontes que estiveram no local do evento garantiram que eles estavam bem entrosados e, inclusive, até se beijaram pelos cantos da fazenda. Na entrada da festa, os celulares dos convidados foram guardados num local restrito pela organização com o intuito de preservar o momento e as pessoas, visto a quantidade de nomes importantes do meio musical, incluindo artistas como Eduardo Costa, Paula Fernandes e outros tantos.

Sendo assim, Ana e Gustavo puderam aproveitar melhor a ocasião. A boiadeira anunciou o fim do namoro com Gustavo Mioto em janeiro. Eles estavam namorando desde outubro do ano passado. Antes, chegaram a ficar juntos entre junho e setembro, de maneira oficial e pública. Contudo, eles já se relacionavam às escondidas muito antes, mas sempre sob suspeitas do público. Em setembro, como mencionado, o casal anunciou o primeiro término. Um contratempo do casal nesse meio-tempo rendeu uma das músicas mais tocadas do Brasil hoje, “Solteiro Forçado”, cantada por Ana e com ele entre os compositores.