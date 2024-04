Amigas vão divulgar bronzeamento artificial em outro bairro e são mortas em Fortaleza - TV Jangadeiro

Duas adolescentes, ambas com 16 anos, que moravam no Castelo Encantado, foram mortas a tiros na madrugada desta sexta-feira (12) no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

Uma delas era influenciadora digital nas redes sociais e levou a amiga para conhecer um lugar de bronzeamento artificial, com o objetivo de divulgar o empreendimento.

As duas viviam num bairro dominado por uma organização criminosa cearense, rival da que atua no Carlito Pamplona.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Ceará está investigando um duplo homicídio que aconteceu na madrugada de sexta-feira no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

Duas adolescentes de 16 anos foram mortas a tiros. A Polícia Militar e a perícia estiveram no local para coletar evidências. A 4ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está encarregada das investigações.