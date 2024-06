Ambulantes interessados em trabalhar no Fortal 2024 já podem se cadastrar - TV Jangadeiro

O cadastramento de vendedores ambulantes que desejam comercializar alimentos e bebidas em barracas durante o Fortal 2024 iniciou nesta segunda-feira (10) e segue até o dia 21. O cadastro é realizado pela Secretaria Executiva Regional (SER) 7, das 8h às 16h, na sede do órgão, no bairro Guararapes.

Serão 100 vagas para amplo sorteio e 10 destinadas a pessoas com deficiência, totalizando 110 barracas.

➡️ Para se cadastrar, é necessário os seguintes documentos:

– Original e cópias da identidade;

– Original e cópias do CPF;

– Original e cópias do comprovante de endereço;

– Duas fotos 3×4;

– Declaração informando que não possuem renda mensal regular decorrente de vínculo empregatício ou funcional com pessoa pública ou privada.

Somente o contemplado com a vaga poderá montar a estrutura e comercializar no local, pois o cadastro é pessoal e intransferível. Caso o número de inscrições pré-estabelecidas seja excedido, serão realizados sorteios abertos ao público na Escola Municipal Professora Maria Odnilra Cruz Moreira (Avenida das Adenanteras, 800 – Cidade 2000). Os sorteios acontecerão no dia 1º de julho.

Os ambulantes sorteados, obrigatoriamente, devem passar por uma capacitação, que será ministrada pela Vigilância Sanitária nos dias 8 e 9 de julho, em duas turmas nos turnos manhã e tarde, também na Escola Municipal Professora Maria Odnilra Cruz Moreira.

FORTAL 2024

O Fortal 2024 acontece entre os dias 18 e 21 de julho, na Cidade Fortal, localizada no bairro Manoel Dias Branco, na área da Regional 7.

SERVIÇO

Cadastro de ambulantes para o Fortal 2024

Período: 10 a 21/06 (segunda a sexta-feira)

Horário: 8h às 16h

Local: Sede da SER 7 (Rua Atilano de Moura, 420 – Guararapes)

Informações: (85) 3241-4820 e 3105-123