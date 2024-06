Alece aprova doação de prédio da Secretaria de Segurança Pública para novo campus do IFCE - TV Jangadeiro

Os parlamentares da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovaram a doação do prédio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), localizado na Avenida Bezerra de Menezes, para a construção de um novo campus do Instituto Federal de Educação do Ceará (IFCE).

As atividades da SSPDS devem ser transferidas completamente para o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), na Avenida Aguanambi. A doação do prédio já havia sido anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) no último dia 20 durante a visita do presidente Lula (PT) ao Ceará.

Durante o evento, o ministro da Educação, Camilo Santana, ao lado de Lula, anunciou uma série de investimentos na área. Em Fortaleza, a instituição ganhará outro campus, que será sediado em Messejana, na Av. Washington Soares, ao lado de onde hoje fica o Regimento de Polícia Montada (Cavalaria).

Ao todo, serão R$ 150 milhões aplicados na construção de seis novas unidades na capital e no interior, e mais R$ 40,3 milhões e em melhorias nos campi já existentes, totalizando R$ 190,3 milhões.