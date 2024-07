Alece aprova contratação de novo empréstimo no Ceará

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nessa terça-feira (16), um projeto de lei que autoriza o Governo do Ceará a contratar um novo empréstimo. Dessa vez, no valor de EUR 100 milhões, cerca de R$ 598 milhões na cotação do euro desta terça-feira (17).

Do montante a ser contratado com garantia da União, EUR 92 milhões serão contratados no Instituto de Crédito Oficial (ICO) e EUR 8 milhões junto ao Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura (FIDA).

Os recursos devem ser destinados ao financiamento do “Projeto Paulo Freire II”, iniciativa que visa combater a fome e mitigar os efeitos da pobreza e extrema pobreza rural no Ceará.

Conforme o texto, o projeto terá abrangência em 74 municípios do semiárido cearense e irá atender aproximadamente 80 mil famílias, sendo 40 mil famílias representadas por mulheres, 12 mil representadas por jovens e 4 mil famílias de povos e comunidades tradicionais. Ao todo, 320 mil pessoas devem ser beneficiadas.

Com a nova contratação, Ceará já soma mais de R$ 3 bilhões em empréstimos desde o início da atual gestão.

(Foto: Reprodução)