Adolescente é o principal suspeito pela morte e abuso sexual de criança em Caucaia, aponta perícia - TV Jangadeiro

Uma mulher de 56 anos e um adolescente de 14 foram capturados pela Polícia Civil suspeitos de participação na morte de uma criança na cidade de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. O corpo da vítima, de 6 anos, foi encontrado com marcas de violência sexual dentro de um carro. A captura aconteceu na manhã desta terça-feira (26).

O Jornal Jangadeiro conversou com o delegado Ícaro Coelho, responsável pela 10° Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e com Tito Cavalcante, coordenador da Perícia Criminal da Pefoce.

Apesar dos avanços, o caso ainda não está encerrado.