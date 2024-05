"Absurdo e inacreditável", diz Sarto após titular da SSPDS declarar que número de homicídios é razoável - TV Jangadeiro

O prefeito José Sarto (PDT) rebateu a declaração do secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Samuel Elânio, que considerou “razoável” o número de homicídios no estado. De acordo com Sarto, é um posicionamento “absurdo e inacreditável”.

“Um posicionamento absurdo e inacreditável do secretário de Segurança sobre a criminalidade em Fortaleza e no Ceará. Enquanto isso, o governo do PT deixa o câncer das facções tomarem conta do nosso estado e da nossa cidade”, disse o prefeito em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (23).

Samuel Elânio reconheceu o aumento de homicídios no Ceará este ano, mas ponderou. “Estamos falando de um aumento considerando reduções em cima de reduções. Obviamente, se tivermos um homicídio hoje e amanhã tivermos dois, aumentamos 100%. Mas, comparado com todo o período, um período bem maior do que esse, nós ainda estamos com um número razoável. Mas sabemos que devemos melhorar e vamos melhorar”. A declaração foi concedida ao Jornal O Povo.

De janeiro a abril deste ano, o Ceará registrou 1.139 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI). Os números de fevereiro, março e abril superaram os meses correspondentes dos últimos três anos. Em maio, até o último dia 19, foram 195 registros, o que representa mais de dez homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte por dia.

EMBATE

Essa não é a primeira vez que o prefeito de Fortaleza e o titular da Segurança Pública do estado trocam farpas. No caso do assassinato de um funcionário dentro do Instituto Doutor José Frota (IJF), em abril deste ano, Sarto acusou o Governo do Estado de “incompetência e cumplicidade” no combate às facções. Samuel Elânio classificou as declarações como “levianas e irresponsáveis”.