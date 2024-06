123milhas cria site para clientes cobrarem valores devidos

A 123milhas, que está em recuperação judicial, criou um site que vai reunir os dados de todos os clientes que foram lesados e com valores a receber dos pacotes de viagens vendidos, mas não usufruídos pelos consumidores. A medida atende a um pedido da Justiça de Minas Gerais.

Segundo informações do Procon-SP, responsável pelo processo da empresa, o site receberá todos os documentos que comprovem as compras feitas pelos consumidores. Alguns exemplos são e-mails com os pagamentos aprovados, faturas dos cartões, e-mails da empresa confirmando as contratações dos pacotes, entre outros.

Os clientes lesados pela empresa podem acessar o site por meio do link: https://administracaojudicial.kpmg.com.br/habilitação

No ano passado, a 123milhas virou alvo de investigações depois que o grupo suspendeu pacotes promocionais com datas flexíveis para as viagens. Entre os clientes prejudicados, está Jonas Soares, de 23 anos.

“Eu ia viajar para São Paulo, e um tempo antes da viagem acontecer, eu fiquei sabendo que as passagens não iam ser mais emitidas. E essa viagem era muito importante, porque era uma comemoração, ia ser uma festa de formatura da minha coleção de grau”, disse em entrevista à Rádio Jangadeiro BandNews 101,7.

Jonas explica que iria pedir a namorada em casamento durante a viagem, mas por causa da intercorrência, acabaram permanecendo em Fortaleza. “Acabou que a gente entrou com o processo e ganhamos. Agora a gente vai se habilitar para receber o dinheiro”, afirmou.

Os órgãos de defesa do consumidor orientam que esta medida é importante para que os consumidores, que já cadastraram suas reclamações no órgão, não tenham que refazer todo o procedimento, além de considerar a possibilidade de que estes possam não ser informados sobre o novo site e, desse modo, percam prazos ou sejam excluídos do processo.

